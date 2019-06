La Liga espiava adeptos para detetar cafés com TV pirata. Saiba como proteger a sua privacidade

Rita Salcedas Hoje às 19:14 Facebook

A liga espanhola de futebol está a tratar os utilizadores da sua aplicação móvel como dispositivos de escuta, com vista a proteger a propriedade intelectual. O método, agressivo e aparentemente eficiente, é permitido pelos adeptos que aceitam as condições de uso da aplicação.

A La Liga - primeira divisão da liga espanhola de futebol profissional - foi multada em 250 mil euros pela agência de proteção de dados do país por recorrer aos dispositivos dos utilizadores da aplicação móvel para encontrar bares e cafés que emitiam jogos de futebol de forma pirata. Segundo o "El País" e outros jornais espanhóis, a La Liga detetava o sinal de televisão dos estabelecimentos, usando os microfones e os dados de localização fornecidos pelos telemóveis e computadores dos clientes.

A aplicação da liga espanhola, idealizada para exibir resultados online e informações sobre equipas da primeira e segunda divisões, permite a utilização do microfone para detetar o som de transmissões e, por meio de algoritmos, deduzir se o utilizador está a assistir a um jogo de futebol, num processo semelhante ao utilizado pelas aplicações e sites que descobrem o nome daquela música que não sai da cabeça. Como a aplicação da La Liga também usa a localização geográfica do utilizador, pode verificar se o local onde este vê a partida está a reproduzi-la de forma ilegal.

A La Liga, que em março multou 600 estabelecimentos por piratear jogos de futebol, admitiu o uso que faz da aplicação mas vai recorrer judicialmente da multa agora imposta, alegando que pede autorização duas vezes aos utilizadores para aceder aos microfones. Consentimento que os clientes dão quando carregam em "Sim, "Ok" ou "Aceitar" nas janelas pop-up que aparecem no ecrã, às vezes sem lerem o conteúdo da mensagem. Ainda assim, os reguladores não se convenceram de que os utilizadores sabiam o que estavam a consentir.

A também conhecida como Liga das Estrelas insiste que procura apenas uma "impressão digital sonora" específica (jogos de futebol), que só contém 0,75% da informação, sendo por isso tecnicamente incapaz de decifrar os 99,25% restantes, nomeadamente vozes humanas. Apesar de recorrer da multa, a liga espanhola garantiu que vai remover da aplicação o acesso ao microfone até ao fim deste mês.

Como nos podemos proteger?

A notícia funciona como lembrete de que a privacidade e segurança digitais podem sofrer ameaças sem que imaginemos. Se a La Liga desenvolveu ou adquiriu mecanismos que permitem criar uma espécie de rede de vigilância, através dos próprios clientes, com o único propósito de proteger a propriedade intelectual, o que farão as empresas que estão realmente interessadas nos dados privados dos utilizadores? Dá que pensar.

Situações semelhantes a esta registam-se em várias outras aplicações dos nossos telefones, que não só acolhem as informações que publicamos, como acedem a dados privados como localização, fotografias, contactos pessoas e microfone. Há medidas de segurança simples que nos ajudam a saber que aplicações estão a usar o quê e a dar ou retirar permissão para isso.



Android

Caso tenha no seu telemóvel/tablet o sistema operativo Android, aceda ao menu principal das "Definições", selecione "Aplicações" ou "Gestor de aplicações" e volte a escolher "Definições". Depois, carregue em "Autorizações da aplicação" (se não encontrar, vá a "Privacidade e segurança"). Deve aparecer-lhe uma lista de ferramentas às quais as aplicações podem ter acesso, entre as quais estão os contactos pessoais, a câmara, as mensagens e o microfone. Selecionando cada uma delas, aparecerão todas as aplicações instaladas que têm capacidade para aceder à ferramenta em causa, ao lado das quais aparece um botão de ativar/desativar. Saiba mais sobre autorizações de aplicações aqui

iOS

Nos iPhones, cujo sistema operativo é o iOS, aceda a "Definições" e, de seguida, à opção "Privacidade". No menu que aparecer, escolha a ferramenta que quer gerir. No caso do microfone, vai aparecer-lhe uma lista de aplicações que têm acesso a ele. Ative ou desative no botão que aparece à direita. Verde para ativado, cinzento para desativado.