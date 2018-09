Ladrão detido por falha de cabelo revelada no Facebook

Hoje às 12:33 Facebook

Um homem, suspeito de integrar um grupo que se dedicava ao furto em ruas de São Paulo, foi detido pelas autoridades brasileiras depois de uma publicação de Facebook ter revelado uma falha de cabelo do indivíduo.

O suspeito foi detido na sexta-feira à tarde, dia em que o grupo criminoso fez pelo menos três vítimas, na zona de São Vicente, litoral de São Paulo.

De acordo com o site "G1", da Globo, imagens de uma câmara de videovigilância que captou parte da ação dos três assaltantes envolvidos, bem como as características dos mesmos, foram divulgadas no Facebook e ajudaram à captura do indivíduo. Na posse das imagens, as autoridades locais iniciaram diligências até que localizaram um dos homens. Segundo aquele jornal online, foi a publicação na rede social, que mostrava uma falha capilar no assaltante, que possibilitou identificá-lo.

O suspeito, agora detido a aguardar julgamento, acabou por confessar os crimes e indicar o local onde para onde tinha sido levado um veículo furtado, que continha bens roubados às vítimas.

Ele acabou abordado e confessando o crime, e também indicou o local onde o veículo levado estava. Nele, além dos bens levados das vítimas, também estavam as roupas utilizadas pelo rapaz para cometer os crimes, mostradas nas imagens.

Os restantes suspeitos ainda não foram localizados.