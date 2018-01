Ladrões são apanhados a roubar quatro toneladas de laranjas

Hoje às 17:23 Facebook

A polícia espanhola, depois de uma breve perseguição, prendeu cinco pessoas que foram apanhadas com 4000 kg de laranjas roubadas de um armazém.

Milhares de laranjas foram roubadas de uma fábrica industrial em Sevilha, Espanha, na passada sexta-feira.

A polícia suspeitou dos veículos onde seguiam os suspeitos e intercetou-os após uma breve perseguição na estrada entre Torreblanca e Mairena de Alcor.

As suspeitas confirmaram-se quando a policia abriu as portas do carro e das duas carrinhas e milhares de laranjas saíram do veículo.

Segundo a BBC, um dos suspeitos afirmou que tinha apanhado as laranjas do chão para consumo próprio. No entanto, a polícia, além de descobrir que os ladrões não tinham a documentação necessária para transportarem as quatro toneladas de fruta, chegaram à conclusão que as laranjas tinham sido roubadas.