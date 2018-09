Lançada campanha para novo referendo sobre o Brexit

08 Junho 2018 às 11:53 Facebook

O grupo "Best for Britain", contrário à saída da União Europeia, defende numa campanha lançada esta sexta-feira em Londres que o acordo para o Brexit deve ser sujeito a um novo referendo popular em 2019.

O grupo, cujo nome significa "melhor para o Reino Unido", quer criar uma "conversa nacional que resulte num voto da população sobre os termos finais do Brexit".

Financiado pelo investidor e filantropo americano George Soros, o grupo apresentou um plano de ação em que exige que a primeira-ministra, Theresa May, apresente no outono um acordo claro sobre a parceria com a Europa.

O acordo, afirma, deve oferecer abertura para "debater, confrontar e compará-lo com os temos atuais de membros da União Europeia" e deve ser votado no parlamento britânico com a proposta de ser levado a referendo.

Enquanto o voto no parlamento seria apenas indicativo, o referendo popular terá um poder decisivo sobre se os termos negociados com Bruxelas são melhores do que os termos atuais.

A diferença é que, em 2019, a campanha para o referendo deve ser "feita de forma diferente, sem os erros do passado", em que o voto seja encorajado não por campanhas digitais, mas por assembleias de cidadãos.

Voluntários vão visitar cidades e vilas e "levar o debate ao coração do país"

Segundo Mark Malloch-Brown, presidente do grupo, "deve ser aquilo que não foi em 2016: [feita com] respeito, atenção e honestidade".

Para a campanha, o grupo vai mobilizar 50 mil ativistas voluntários, que vão visitar cidades e vilas a partir da próxima semana e "levar o debate ao coração do país", prometeu a diretora, Eloise Todd.

Os debates serão feitos em espaços públicos onde serão escutados "diferentes pontos de vista, de pessoas com origens diferentes" de forma a criar uma "opinião construtiva, sem mentiras".

Malloch-Brown recusou ser uma "marioneta de um estrangeiro" e garantiu ter mais de oito mil doadores que entendem que deve existir um novo referendo quando estiverem disponíveis mais detalhes.

O antigo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros admite a hipótese de perder o segundo referendo, mas mostrou confiança num resultado positivo devido à inscrição de mais eleitores jovens, que são mais pró-europeus.

"A democracia é um constante processo de aprendizagem e que continua a ser revisitado. É um direito democrático dos eleitores mudarem de opinião. Percebemos nos últimos três anos que a realidade é mais complexa e os britânicos merecem o direito de ter uma palavra final", vincou.

O Reino Unido vai deixar a União Europeia em 29 de março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos após o referendo de 23 de junho de 2016 que viu 52% dos britânicos votarem a favor do Brexit.