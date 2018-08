Lançamento do foguete da SpaceX interrompido a menos de um minuto

11 Maio 2018 às 01:57 Facebook

A empresa norte-americana de sistemas aeroespaciais SpaceX foi forçada a adiar o lançamento do foguete Falcon 9 Block 5, previsto para quinta-feira, quando faltava menos de um minuto.

Esta última versão do engenho deveria ser lançada na quinta-feira, a partir do Centro Espacial Kennedy, no Estado da Florida, transportando o primeiro satélite do Bangladesh, o Bangabandhu Satellite-1, que deve permitir o acesso à Internet em todos os cantos do país. Mas a contagem decrescente foi interrompida abruptamente quando faltavam 58 segundos.

Os controladores do voo procuram identificar o que provocou a paragem automática. A SpaceX já disse que vai tentar o lançamento na sexta-feira, entre as 16.14 e 18.21 horas locais (21.14 e 23.21 horas de Lisboa).

O presidente executivo da SpaceX, Elon Musk, adiantou que os lançadores, que foram melhorados, podem ser reutilizados mais 10 vezes cada um e requerem pouco ou nenhum trabalho entre lançamentos.

O objetivo da empresa norte-americana é usar o mesmo lançador duas vezes em 24 horas, o que vai reduzir drasticamente o custo dos lançamentos.