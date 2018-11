JN Hoje às 12:28 Facebook

O trailer do filme em versão realista do Rei Leão já foi divulgado e tornou-se um sucesso, somando recordes de visualizações. Mas se a película só chega aos cinemas no verão de 2019, os fãs têm para já imagens reais da vida selvagem que parecem saídas diretamente da história da Disney.

Um vídeo da BBC Earth publicado no Youtube tornou-se viral e já tem mais de um milhão de visualizações. As imagens mostram o momento em que Red, um leão adulto que decide explorar o seu território sozinho, acaba cercado por um grupo de hienas.

Qualquer semelhança com imagens do filme animado da Disney de 1994 é pura coincidência. Há uma cena de "Rei Leão" em que as hienas atacam os jovens Simba e Nala, que acabam por ser salvos por Mufasa.

No vídeo da BBC, vê-se que, apesar de Red ser maior do que os animais que o atacam, não consegue defender-se por se tratar de um grupo tão grande, sendo mordido por algumas das hienas.

Quando tudo parecia perdido, o jovem leão Tatu aparece para salvar o amigo. "Mesmo para 20 hienas, um par de leões machos é muito", diz o narrador do vídeo.

Como forma de agradecimento por ter salvado a sua vida, Red aproxima-se de Tatu para mostrar a sua afeição e os dois acabam por brincar deitados na relva.