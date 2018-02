Leões devoraram caçador furtivo na África do Sul

Hoje às 10:27 Facebook

Um alegado caçador furtivo foi devorado por leões numa reserva animal no nordeste da África do Sul.

A cabeça e outras partes do corpo foram descobertas no sábado numa reserva privada de Hoedspruit, próxima do conhecido parque nacional Kruger, disse um porta-voz da polícia, citado pela agência France-Presse.

"Suspeitamos que o homem estava a caçar ilegalmente quando foi atacado e morto por um grupo de leões, que devoraram praticamente todo o corpo, deixando apenas a cabeça e alguns pedaços de carne", precisou Moatshe Ngoepe.

Uma arma carregada foi encontrada junto aos restos do homem.

No ano passado, vários leões foram encontrados mortos envenenados e sem a cabeça e as patas, cortadas para serem provavelmente utilizadas para produtos de medicina tradicional.

No entanto, os rinocerontes são o principal alvo dos caçadores furtivos na África do Sul, que alberga 80 por cento do total da população mundial daqueles animais.

No ano passado, foram mortos mais de mil rinocerontes no país, segundo as autoridades. Os cornos são muito procurados na Ásia pelas suas alegadas propriedades terapêuticas.