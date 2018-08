Leopardo devora criança de três anos

07 Maio 2018 às 16:13 Facebook

A polícia do Uganda esteve esta segunda-feira à procura do leopardo que devorou o menino de três anos no Parque Nacional Rainha Elizabeth, um dos maiores destinos turísticos do país.

Ao "East Africa Daily", o porta-voz do parque disse que a vítima chamava-se Bashir Hangi e estava num pavilhão aberto no Mweya Safari Logde, sem cercas para protegê-lo e saiu ao exterior seguindo a ama. "A ama não viu que a criança a tinha seguido, ouviu os gritos de socorro e interveio, mas já era tarde demais: o leopardo desapareceu [com a criança] no mato. No dia seguinte encontramos o crânio do criança", explicou o porta-voz.

Bashir é filho de Doreen Ayera, membro da Autoridade de Vida Selvagem de Uganda, que trabalha no parque. A guarda-florestal vive no parque para proteger os animais da caça predatória.

"Está a acontecer uma busca para capturar e matar o leopardo, porque agora que ele comeu carne humana, ele poderá tentar comer outro ser humano. É perigoso", rematou o porta-voz