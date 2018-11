Libertadas as 79 crianças sequestradas nos Camarões

Hoje às 08:45 Facebook

As 79 crianças sequestradas na segunda-feira numa escola protestante em Bamenda, na região anglófona do noroeste de Camarões, foram libertadas.

"Todos os 79 estudantes foram libertados", disse, esta quarta-feira, à Agência France Presse, a ministra das Comunicações, Issa Bakary Tchiroma.​​​​​, que não especificou as condições sob as quais esta libertação foi conseguida.

As crianças da Escola Secundária Presbiteriana de Bamenda foram sequestradas juntamente com três membros da direção.

Foi a primeira vez que um sequestro desta dimensão ocorreu nos Camarões. Habitualmente, este tipo de atos acontecem no norte da Nigéria, da responsabilidade do grupo radical Boko Haram, como o que ocorreu em Chibok, onde mais de 200 meninas foram sequestradas do seu colégio interno em 2014, provocando indignação de todo o mundo.

A libertação das 79 crianças ocorre um dia depois de o Presidente Paul Biya, de 85 anos, ter sido empossado em Yaoundé, após ter sido reeleito no passado dia 7 de outubro, pelo sétimo mandato consecutivo.

Um vídeo divulgado na terça-feira atribuía a responsabilidade do sequestro ao grupo separatista pela independência do Estado de Ambazonia, os "Amba Boys" (Rapazes de Amba).

Durante o dia, um comunicado alegadamente da Comissão de Políticas Internacionais da Ambazonia (AIPC, em inglês) reclamava que o vídeo é falso e que os atos foram cometidos a mando do "regime ditatorial de Paul Biya", Presidente do país.

A chamada crise anglófona nos Camarões começou em 2016, com protestos pacíficos para um uso mais igualitário do inglês em tribunas e centros educativos nas regiões anglófonas do noroeste e sudoeste.

A forte repressão pelo Governo camaronês levou ao aparecimento de grupos armados, no final de 2017.

No último ano, centenas de pessoas morreram devido a ataques violentos e confrontos entre as Forças Armadas e as milícias separatistas, com várias instituições - incluindo escolas - a serem invadidas.

Em setembro, durante o início do período escolar 2018-2019, seis alunas e o diretor de uma escola foram sequestrados na região anglófona dos Camarões e um outro diretor foi assassinado.