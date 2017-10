Libertado condutor que atropelou 11 pessoas em Londres

Hoje às 15:27 Facebook

O condutor detido no sábado após ter atropelado diversos transeuntes em Londres, provocando 11 feridos, foi libertado, este domingo, pela polícia, que concluiu tratar-se de um acidente sem ligação ao terrorismo.

"Este incidente não tem ligações com o terrorismo e desejo agradecer às pessoas que prestaram auxílio aos feridos", declarou um dos investigadores, Darren Case.

"Felizmente, não se registaram feridos graves e a maioria já deixou o hospital", acrescentou.

O condutor "foi libertado esta manhã. O inquérito prossegue", precisou entretanto polícia londrina em comunicado.

O homem, de 45 anos, foi detido por condução perigosa no local do acidente, perto do Museu de História Natural, e colocado sob detenção numa esquadra da polícia do norte de Londres. Também ficou ferido e foi brevemente hospitalizado, tendo sido interrogado na noite de sábado para domingo.

A polícia explicou previamente que o acidente ocorreu quando o veículo transpôs o passeio, atingindo diversos peões.

O incidente ocorreu num bairro na zona oeste da capital britânica, onde também se situam o Victoria e o Albert Museum, e muito frequentada por turistas e suas famílias. Testemunhas referiram-se a cenas de pânico.

O Reino Unido foi atingido por cinco atentados desde o início de 2017, com um balanço de 35 mortos. Três destes atentados foram cometidos com o apoio de um veículo.