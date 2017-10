Homem passou metade da vida na prisão por crime que não cometeu

Hoje às 12:38 Facebook

Um homem de 41 anos, condenado erroneamente por duplo homicídio, saiu em liberdade, esta sexta-feira, depois de ter passado mais de metade da vida na prisão, no Kansas, EUA.

Foi rodeado de amigos e câmaras que Lamonte McIntyre abraçou a mãe à saída do estabelecimento prisional.

McIntyre foi condenado a duas penas de prisão perpétua, em 1994, pelas mortes de um homem e uma mulher que não conhecia. Na altura tinha 17 anos. Agora tem 41. Passou mais de metade da vida preso e assim continuaria o tempo que lhe restasse, caso o trabalho de anos levado a cabo pela equipa na retaguarda de Lamonte não tivesse dado frutos.

Nunca foram apresentadas evidências que ligassem o então arguido aos homicídios. Não foi encontrada arma e não foram efetuadas buscas. A condenação de Lamonte baseou-se em testemunhos que agora foram postos em causa e levaram ao cancelamento das acusações, escreve o "The Washington Post".

Um procurador do caso explicou, na sexta-feira, que uma moção apresentada pela defesa, baseada em novas informações sobre o caso, levaram o tribunal a reabrir o processo e a reconsiderar a sentença aplicada a Lamonte McIntyre.

A audiência começou na quinta-feira e deveria prolongar-se até à próxima semana mas, na sexta, saiu a decisão judicial: McIntyre não era culpado e a condenação foi uma "manifesta injustiça".

À saída da prisão, confessou aos jornalistas estar "grato" por sair em liberdade e disse que "sempre manteve a fé" nas pessoas que lutavam por ele. Muitas delas receberam-no à saída da prisão, com cartazes.

Segundo o jornal "Kansas City Star", que cita o procurador do condado de Wyandotte (Kansas), uma testemunha chave retirou o testemunho, acrescentando que tinha sido pressionada a acusar McIntyre. Outros implicados no processo acusaram a investigação de ter sido "precipitada" e de as testemunhas que apontavam McIntyre como o suspeito errado terem sido "ignoradas".

McIntyre foi detido sem mandado judicial, após 20 minutos de interrogatório a testemunhas. O tribunal condenou o arguido a duas penas de prisão perpétua, nunca tendo, no entanto, encontrado provas dos crimes.

As vítimas, Doniel Quinn e Donald Ewing, foram abatidas em plena luz do dia, na tarde do dia 15 de abril de 1994, quando estavam no carro, dentro de um bairro no Kansas. Lamonte McIntyre estava com familiares noutro local quando ocorreu o tiroteio.

McIntyre sempre reclamou a inocência.

A procuradora da cidade do Kansas, Cheryl Pilate, e as ONG Midwest Innocence Project e Centurion Ministries estavam a trabalhar no caso há vários anos.