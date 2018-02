Libertado jornalista alemão preso na Turquia há um ano

Hoje às 12:06 Facebook

O diário "Die Welt" anunciou que o seu jornalista detido há um ano na Turquia foi libertado, indicação avançada pelo advogado de Deniz Yucel, profissional de comunicação social que tem dupla nacionalidade (turca e alemã).

Deniz Yucel foi detido em Istambul a 14 de fevereiro de 2017, sob as acusações de terrorismo e de propaganda.

As autoridades de Berlim consideraram que a detenção do jornalista, bem como a de outros seis cidadãos alemães ainda presos em cadeias turcas, têm "motivações políticas" e que afetaram "duramente" as relações entre os dois países.