Libertado professor britânico detido em abril no Irão

O professor universitário de dupla nacionalidade britânica e iraniana Abbas Edalat, detido desde abril em Teerão sob a acusação de espionagem, regressou ao Reino Unido.

"Podemos confirmar que um binacional irano-britânico que estava detido em Teerão regressou ao Reino Unido", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico em comunicado, sem dar pormenores.

Edalat, professor de informática e matemática no Imperial College de Londres e militante pacifista, regressou a Londres na semana passada, segundo uma organização de que é fundador, a Campanha contra as Sanções e a Intervenção Militar no Irão (CASMII).

O académico foi detido em abril por Guardas da Revolução, que lhe apreenderam o computador, os CD e cadernos, segundo o Centro de Defensores dos Direitos Humanos no Irão (CHRI), com sede em Nova Iorque.

Nos últimos anos, vários cidadãos de dupla nacionalidade iraniana e britânica foram detidos no Irão, que não reconhece a dupla nacionalidade.

O caso mais conhecido é o de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, uma empregada da Fundação Thomson Reuters detida em Teerão em abril de 2016 e condenada a cinco anos de prisão por participação em manifestações contra o regime em 2009, o que ela nega.