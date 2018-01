Ontem às 22:31 Facebook

O líder máximo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) decretou, esta quinta-feira, a realização de um jejum de "informação secular", durante 21 dias.

O chamado "Jejum de Daniel" - anunciado através da conta de Youtube do bispo Edir Macedo - começará no dia 25 de janeiro e terminará a 14 de fevereiro.

Segundo explica o fundador daquela igreja, na rubrica "Palavra Amiga do Bispo Macedo", trata-se de "um sacrifício de 21 dias", em que os fiéis devem fazer "um jejum de 21 dias" de informação, literatura, desporto e entretenimento. A quem quiser participar no desafio proposto, é permitida apenas a leitura de "livros genuinamente cristãos".

"Vamos deixar os nossos pensamentos serem invadidos apenas pelos pensamentos de Deus. (...) Vamos pensar sobre as coisas de Deus. Vamos conversar sobre as coisas de Deus. Vamos sonhar sobre as coisas de Deus", diz Edir Marcedo, no vídeo, que dura cerca de 45 minutos. O objetivo do desafio, garante o bispo, é "purificar" o ser, para que o "ser esteja limpo" e "preparado para o último dia de jejum".

A publicação do vídeo surge numa altura em que a IURD está debaixo do fogo, na sequência d e uma investigação divulgada, há semanas, pela TVI, que imputa àquela igreja um alegado esquema de adoções ilegais, praticado durante a década de 90, sob a coordenação do fundador e líder máximo daquela igreja.

Testemunhas citadas pela estação de Queluz apontam o bispo como o arquiteto da rede internacional de adoções ilegais de crianças, acusando-o, inclusivamente, de ter retirado dois de três irmãos de um lar da IURD em Lisboa para entregar a uma filha, nos Estados Unidos.