Líder da oposição russa Alexei Navalny impedido de sair do país

O líder da oposição russa Alexei Navalny revelou que foi impedido por guardas de deixar a Rússia quando se preparava para ir participar, em França, numa audiência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Navalny, que fez esta revelação na sua conta nas redes sociais, acrescentou que a decisão de o impedir de sair da Rússia teria sido tomada por oficiais de justiça.

Alexei Navalny, que é considerado o mais proeminente oponente político do presidente Vladimir Putin, enfrentou numerosas acusações criminais no passado que são vistas como tentativas do Kremlin de o marginalizar.

Dois casos de justiça já tinham feito com que Navalny fosse impedido de viajar no passado, mas a proibição foi suspensa na primavera de 2017, quando teve que ir a Espanha para um tratamento médico urgente.