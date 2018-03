Líder do Movimento 5 Estrelas considera resultados em Itália "históricos"

Hoje às 11:54 Facebook

O líder e candidato do Movimento Cinco Estrelas (M5S), Luigi di Maio, qualificou esta segunda-feira de "históricos" os resultados obtidos pela sua formação nas eleições de domingo em Itália, em que o partido foi o mais votado.

"É um belo dia, apesar da chuva", comentou aos meios de comunicação, em Roma. Di Maio, candidato a primeiro-ministro de Itália, qualificou os resultados "históricos" e assegurou ter sentido uma emoção "indescritível".

O M5S obteve 31,79% dos votos para o Senado, tendo já sido escrutinado 94% dos votos.

Para a Câmara dos Deputados, com pouco mais de 93% dos votos contados, conseguiu 32,20% dos votos, convertendo-se no partido unitário mais votado, num cenário sem maioria absoluta para governar.

No total, a coligação conservadora é a mais votada, ao somar 36,99% dos votos da Câmara dos Deputados e 37,46% no Senado, mas sem alcançar a maioria.

A coligação de centro-direita é formada pela Força Itália, de Sílvio Berlusconi (14,43% no Senado e 13,94% na Câmara dos Deputados), pelo partido de extrema-direita Liga Norte (17,89% no Senado e 17,71% na Câmara), Irmãos de Itália (4,35% no Senado e 4,27% na Câmara) e Quarto Polo (1,20% no Senado e 1,30% na Câmara).

Na terceira posição situa-se a coligação de centro-esquerda liderada pelo governamental Partido Democrata (PD), de Matteo Renzi, que no total obteve 23,10% na Câmara dos Deputados e 23,16% no Senado.

O líder histórico e deputado do M5S, Alessandro di Battista, qualificou os resultados de "apoteóticos" durante a noite eleitoral e abriu a possibilidade de estabelecer pactos com outros partidos para formar um governo estável. "O resto terá de vir falar connosco", declarou di Battista.

Está previsto que Di Maio faça uma conferência de imprensa durante a tarde para comentar os resultados, cujo escrutínio ainda não foi concluído.

No momento, limitou-se a agradecer o consenso reunido: "Agradecemos a todos os que nos apoiaram e que foram próximos", escreveu no seu perfil oficial no Facebook.

Candidato de extrema-direita reclama liderança de futuro governo

O candidato da Liga (extrema-direita) nas eleições de Itália, Matteo Salvini, afirmou esta segunda-feira que a coligação de direita que partilha com outros partidos tem "o direito e o dever de governar" e reivindicou a direção do executivo.

Salvini disse que os resultados indicam que a coligação de direita vai liderar o próximo Governo e que o seu partido deve presidir o executivo, após ultrapassar o seu parceiro de coligação Forza Italia, de Silvio Berlusconi, nas eleições de domingo. "A equipa que deve governar é a de centro-direita. Mantenho a minha palavra e o meu compromisso, que é com a coligação de centro-direita, que ganhou e pode governar", disse em conferência de imprensa.

Salvini disse também não estar interessado no que apelidou de "coligações estranhas", nomeadamente uma eventual parceria com o populista Movimento 5 Estrelas (M5S), o partido mais votado, com mais de 32% dos votos.

Na coligação, é a Liga, de Matteo Salvini, formação eurocética e anti-imigração, aliada de Marine Le Pen (do partido de extrema-direita francês Frente Nacional) na Europa, que ocupa a liderança da corrida eleitoral.