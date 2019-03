Ligou para o 112 a confessar ter esfaqueado o marido agressor

Hoje às 14:26 Facebook

Uma mulher foi detida por ter matado o marido, à facada, na sequência de um conflito entre ambos, na localidade de San Pedro del Pinatar, no município espanhol de Múrcia. Alega ter agido em legítima defesa.

Ao início da tarde de quinta-feira, o 112 recebia a chamada de uma mulher que admitia ter apunhalado o marido, de 32 anos, no pescoço, depois de o homem ter alegadamente tentado agredi-la, na casa do casal, no bairro de Las Esperanzas, em San Pedro del Pinatar, avançou a imprensa espanhola.

Para o local, foram mobilizadas patrulhas da Guardia Civil e paramédicos do Serviço de Emergências e Proteção Civil local, que encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória, tendo realizado manobras de reanimação, que se revelaram infrutíferas.

Segundo confirmou o jornal local "La Opinión de Múrcia" junto de fontes ligadas ao processo, a mulher, que acabou detida por um crime de homicídio, tinha, no passado, apresentado uma queixa contra o então marido por maus tratos.

O corpo da vítima está, para já, à guarda da Guardia Civil.