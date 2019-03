Lince ibérico fêmea encontrado morto em Espanha

Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um lince ibérico fêmea foi encontrada morta num campo ao norte da cidade de Gerena, na província de Sevilha, numa área onde normalmente não é visto esse tipo de felino.

O animal, de acordo com as autoridades ligadas ao ambiente, foi encontrado num lugar chamado Arroyo de las Torres, perto da rodovia SE-535, que é bastante explorada pelos amantes da natureza da região.

O lince estava a flutuar num charco e ainda não foi divulgada a causa da morte do animal.

Técnicos do Ministério do Meio Ambiente e do Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil foram ao local de descoberta, uma vez que foram notificados pela pessoa que encontrou o animal, que vão agora realizar uma necrópsia.