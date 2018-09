Lince ibérico libertado em Portugal em fuga por Barcelona

04 Junho 2018 às 16:00 Facebook

Técnicos veterinários vão montar, esta segunda-feira, quatro jaulas na área metropolitana de Barcelona para tentar capturar um lince ibérico libertado em Portugal, em 2015, e detetado na semana passada nesta região da Catalunha.

Fonte dos serviços do departamento catalão de Agricultura disse à agência Lusa que os técnicos veterinários querem substituir a coleira no animal com o dispositivo de localização (GPS) avariada e depois libertá-lo novamente, muito provavelmente na região do Guadiana, ainda não se sabe se em Espanha ou em Portugal.

O animal foi visto e fotografado por "Agentes Rurais" do Governo da Catalunha a 29 de maio último e também durante o último fim de semana num bosque na área metropolitana de Barcelona, não tendo sido revelado o local exato para evitar a deslocação de curiosos.

Tratou-se da primeira vez que foi detetado um exemplar de lince ibérico, em perigo de extinção, na Catalunha desde o início do século XX, segundo as mesmas fontes.

O animal identificado chama-se Litio, um macho nascido em 2014 no centro de criação em cativeiro de Acebuche, na província de Huelva (Espanha), que foi em seguida capturado em cinco de maio 2016 na quinta Gibraleon (Huelva) depois de terem sido observadas carências na sua adaptação ao meio ambiente.

Após um período de recuperação voltou a ser libertado na região do Vale do Guadiana em Portugal, tendo poucos dias depois o sinal de GPS deixado de emitir a posição do animal.

A captura e posterior libertação do lince é liderada por técnicos do projeto Life Iberlince, em que participam Portugal e Espanha, que tem como objetivo a recuperação da distribuição histórica da espécie através da sua reintrodução no seu habitat inicial.

Os trabalhos de conservação desenvolvidos já permitiram passar o número de animais de 94 exemplares em 2002 para 589 no último censo feito em 2017.