"Lobo Feroz" foi detido. É suspeito de violar 274 crianças

Um homem alegadamente envolvido no abuso sexual de, pelo menos, 274 menores na Colômbia foi detido na Venezuela, depois de uma caça ao homem de vários anos. Juan Carlos Sánchez, de 37 anos, chegou a ser preso e libertado em 2008 e ganhou a alcunha de "Lobo Feroz".

Segundo a revista colombiana "Semana", Juan Carlos foi detido em dezembro na Venezuela e aguarda em Caracas uma possível extradição para a Colômbia, onde é acusado dos crimes de abuso sexual de menores e de vender vídeos das violações.

As autoridades colombianas já encontraram "várias contas de correio eletrónico" associadas a Sánchez e à distribuição de material pornográfico com crianças e aguardam agora o desenrolar o processo. Sabe-se que em 2008, "Lobo Feroz" foi detido pela violação de um rapaz de 14 anos, mas foi posto em liberdade no mesmo ano.

A mesma revista colombiana revela que este predador sexual procurava as suas vítimas em salões de jogos e consumava as violações numa moradia de Barranquilla, no norte da Colômbia. Em dezembro, foi apanhado depois de as autoridades mexicanas terem encontrado um cidadão do país com dezenas de vídeos que Sánchez enviava sob a alcunha Lobo Feroz", revela o jornal espanhol "El Mundo".