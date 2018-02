JN Hoje às 11:48 Facebook

Um lobo ficou imóvel após ter sido atingido a tiro por caçadores. O grupo de atacantes aproximou-se do animal, sempre imóvel. Até que um deles lhe deu um pontapé e o animal o atacou.

As imagens foram gravadas no Cazaquistão e divulgadas na internet, segundo noticiou o portal RT, na quarta-feira.

Mostram um grupo de caçadores, num local inóspito e coberto de neve, a rodear um lobo, que está imóvel no solo e ferido, com visíveis marcas de sangue na cabeça. Os homens armados (pelo menos três) falam, posam junto do animal e ele continua sem se mexer. Até que um deles lhe dá um pontapé para confirmar se está morto e o animal o ataca vigorosamente.

A gravação termina sem que as imagens esclareçam o que aconteceu depois.

A caça de lobos é uma prática habitual no Cazaquistão. O governo paga 50 dólares (40,5 euros) aos caçadores por cada animal, segundo o "El País".