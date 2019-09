Loja portuguesa em Joanesburgo fica destruída em ataque

Hoje às 19:43 Facebook

Uma loja de peças de automóveis de um lusodescedente, em Joanesburgo, foi saqueada e destruída no domingo à noite, num ataque que causou danos materiais estimados em mais de 300 mil euros.

Em declarações à Lusa, na tarde de segunda-feira, à frente do que resta do edifício que ainda estava a arder, na Jules Street, centro-leste da cidade, Filipe da Serra disse que o incidente ocorreu cerca das 20.00h locais (19.00h em Lisboa) de domingo.

"Telefonaram-me ontem à noite cerca das 19.45h (18.45h de Lisboa) a alertar que estavam a roubar o negócio. Quando cheguei aqui já estava vazio e atearam fogo ao prédio, queimaram tudo agora. Perdi tudo", disse à Lusa o comerciante lusodescendente, de lágrimas nos olhos.

Questionado se o ataque está relacionado com a manifestação de Zulus, este domingo nesta avenida, Filipe da Serra respondeu: "Os Zulus dizem que não querem estrangeiros mas eu não sou estrangeiro, sou sul-africano, nasci neste país".

"A minha foi a única loja atacada (ontem) aqui em redor", salientou.

Segundo Filipe da Serra, os bombeiros, cujas instalações se localizam a cerca de 50 metros do estabelecimento, não acorreram ao incêndio.

"Estavam uns 10 carros da polícia aqui na rua e disse-lhes para chamarem os bombeiros e responderam que os bombeiros não vinham para aqui porque tinham medo", adiantou.

Segundo Filipe da Serra, a polícia terá disparado balas de borracha contra os perpetradores mas não fez detenções. O comerciante, instalado há trinta anos na Jules Street, comprou o prédio em 2014, onde abriu a loja Phil's Auto Spares.

A loja dista cerca de 20 metros do Andy's Supermarket, no mesmo lado da avenida, o negócio do irmão Roberto Carlos da Serra, que foi alvo também de saques na passada segunda-feira.

"Nunca tive problemas com a comunidade imigrante africana. Tenho feito negócio com eles, (...) já estou aqui há trinta anos e é a primeira vez que acontece esta catástrofe", salientou.

Na opinião de Filipe da Serra, a xenofobia acentuou-se após a nomeação do presidente do Congresso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa, para chefe de Estado.

Ramaphosa substituiu Jacob Zuma (de etnia Zulu), que foi afastado da liderança do partido e do país por alegada corrupção.

A cerca de 50 metros da Jules Street situam-se três hostels de Zulus.

Filipe da Serra, que disse já ter sido assaltado "umas trinta vezes" em outros negócios, é o décimo comerciante português a ser alvo de saques, destruição e alegada violência xenófoba em Joanesburgo.

Segundo dados recolhidos pela Lusa, os prejuízos materiais ascendem agora a cerca de 1,1 milhões de euros, nos negócios afetados em Malvern, Benrose, Jeppestown e Germiston South, leste de Joanesburgo.

Desde 1 de setembro, pelo menos 12 pessoas morreram, entre as quais um estrangeiro cuja nacionalidade não foi revelada, anunciou est segunda-feira o ministro da polícia, Bheki Cele. Segundo o ministro, a polícia deteve 630 pessoas até ao momento.