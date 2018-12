Lojas de animais na Califórnia só vão poder vender cães e gatos resgatados

Hoje às 10:39 Facebook

A Califórnia tornou-se no primeiro Estado, nos EUA, a banir a venda de animais que não tenham sido resgatados da rua.

A nova lei, denominada AB 485, arranca já no dia 1 de janeiro e quem não a cumprir pode incorrer numa multa de cerca de 500 euros.

A mudança implica que os cães, gatos ou qualquer outro tipo de animal vendido em loja sejam oriundos de abrigos de animais e não de criadores como habitualmente acontece.

Vários grupos de defesa dos direitos dos animais congratularam-se com a media que permite combater as chamadas "fábricas de animais", que criam de forma massiva e com pouca regulação cães e gatos.

A nova lei, que tinha sido aprovada em 2017, vai obrigar os donos das lojas manterem os registos de proveniência de cada um dos animais vendidos em lojas.

A lei não tem sido bem aceite pelos donos de lojas de animais, que reclamam pelo facto de os criadores de animais poderem continuar a vender cães e gatos da mesma forma.