Londres prepara-se para receber Trump

São visíveis em Londres os preparativos para a visita de Estado que o presidente dos EUA, Donald Trump, inicia segunda-feira ao Reino Unido.

Donald Trump começa na segunda-feira por ser recebido no Palácio de Buckingham pela rainha Isabel II. Está depois previsto um almoço privado no Palácio oferecido pela rainha, chá em Clarence House com o príncipe Carlos, e a mulher Camilla, e um banquete de Estado à noite, no Palácio de Buckingham.

Na terça-feira, Trump tem um almoço de trabalho com Theresa May em Downing Street, seguido de uma conferência de imprensa.

As manifestações que se registaram no ano passado deverão repetir-se, incluindo o famoso "bebé insuflável", um balão de seis metros que representa Trump de fralda e um telemóvel na mão.