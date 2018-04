Londres recusa "perversa" proposta russa para inquérito conjunto

Hoje às 12:33 Facebook

Twitter

A delegação britânica considerou "perversa" a proposta russa de uma investigação conjunta do envenenamento de um ex-espião russo em Inglaterra.

"A proposta russa de uma investigação conjunta Reino Unido/Rússia sobre o incidente de Salisbury é perversa", escreveu a delegação britânica na sua conta no Twitter.

"É uma tática de diversão e de mais desinformação para evitar as questões a que as autoridades russas devem responder", acrescentou a delegação, recusando a participação da Rússia na investigação.

A reunião extraordinária na sede da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ), em Haia, pedida pela Rússia, começou às 10 horas e reúne representantes dos 41 países membros da organização.

O ex-espião russo Serguei Skripal, 66 anos, e a filha Yulia, 33, foram envenenados com o gás neurotóxico "Novichok" a 4 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra.

O Reino Unido responsabilizou Moscovo pelo ataque, o que Moscovo nega.

Na terça-feira, o diretor-executivo de um laboratório militar britânico que analisou o gás afirmou que não foi possível determinar a origem precisa do agente neurotóxico.

"Estamos dispostos a cooperar tanto com a OPAQ como dentro da OPAQ", disse Georgy Kalamanov, vice-ministro da Indústria e do Comércio russo, presente na reunião extraordinária e citado no Twitter pela embaixada da Rússia na Holanda.