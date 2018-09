Londres vai acelerar planos de contingência para saída sem acordo

Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

O Governo britânico decidiu esta quinta-feira acelerar os seus planos de contingência para uma saída da União Europeia sem acordo, mas sublinhou algumas das dificuldades que esse cenário implicaria para os cidadãos e empresas do Reino Unido.

Durante uma reunião extraordinária de mais de três horas para abordar o Brexit, o executivo britânico decidiu "continuar a acelerar as preparação para um não acordo nas próximas semanas e meses", disse, após o encontro, um porta-voz da primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, citado pela agência de notícias espanhola, Efe.

Londres continua a acreditar que o diálogo com Bruxelas levará a uma rutura negociada com os 27 parceiros comunitários, mas considera que deve preparar-se para "todos os cenários possíveis", adiantou a mesma fonte.

No final da reunião do gabinete, a que assistiu, além dos principais ministros, o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, o executivo divulgou uma nova série de documentos que analisam o impacto de uma saída da União Europeia sem acordo, em diversos setores.

Nesse cenário, deixaria de estar garantida a gratuitidade do roaming telefónico, seria dificultada a homologação das licenças de condução dos britânicos em outros países europeus, e ficariam mais complicadas as relações comerciais entre os dois lados do Canal da Mancha, avisou o Governo de Theresa May.

"Creio que devemos ser honestos. Se ocorresse um cenário de 'não acordo', que não é o que nós desejamos, enfrentaríamos certos riscos e problemas a curto prazo", indicou à emissora pública britânica BBC o ministro para o Brexit, Dominic Raab.

O Governo continua a considerar "improvável" a rutura sem acordo e ainda acredita que é possível alcançar um pacto, tendo por base o plano que May apresentou em julho, propondo a criação de uma área de livre comércio para mercadorias com a UE.

Além das objeções de Bruxelas a esta proposta, a primeira-ministra britânica enfrenta pressões dos seus colegas mais eurocéticos do Partido Conservador, que recusam o seu plano.

Encabeçados pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson, os 'tories' eurocéticos consideram que o rumo das negociações coloca o Reino Unido como um Estado "vassalo" da UE e asseguraram que uma rutura sem acordo teria benefícios económicos para o país.

O acordo preliminar sobre a chamada "fatura do divórcio" - no valor de 39 mil milhões de libras (43.680 milhões de euros) - foi fechado em dezembro entre o Reino Unido e os outros 27 Estados-membros.

As negociações para um acordo de saída do Reino Unido da UE deviam ser concluídas a tempo da cimeira europeia de 18 de outubro em Bruxelas, mas subsistem persistentes dificuldades.

A principal questão por resolver é a da fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, membro da UE.

O Brexit está marcado para 29 de março de 2019.

Londres aponta principais riscos de saída sem acordo da UE

Cartas de condução inválidas, despesas de 'roaming', problemas jurídicos: o Governo britânico divulgou hoje uma segunda série de notas técnicas sobre os riscos da ausência de acordo com a União Europeia para o pós-Brexit e as soluções que defende.

Entre os riscos já identificados em anteriores notas, figuram também o aumento das taxas bancárias e da burocracia.

A carta de condução britânica poderá deixar de ser suficiente para viajar dentro da UE, adverte o executivo da primeira-ministra Theresa May, sublinhando que os seus cidadãos poderão ver-se obrigados a obter uma licença de condução internacional.

Quanto àqueles que escolherem instalar-se num país da UE, terão indubitavelmente que voltar a tirar a carta.

Outro obstáculo previsível: os viajantes deverão assegurar-se de que os seus documentos de identificação têm mais de seis meses de validade se não quiserem ver recusada a entrada no espaço Schengen.

A supressão dentro da UE, em junho de 2017, das sobretaxas pagas pelo consumidor ao telefonar do estrangeiro (roaming) "deixará de ser garantida" aos britânicos, indicou o Governo, dizendo que poderá legislar para impor limites ao aumento de tais taxas.

Poderá igualmente tornar-se mais complicado e dispendioso resolver alguns contenciosos transfronteiriços familiares, como os divórcios, ou comerciais, podendo os tribunais europeus não reconhecer as decisões judiciais emitidas no Reino Unido.

Os britânicos poderão ser confrontados com "um aumento dos custos e procedimentos mais lentos" nas suas transações com o continente, ao passo que "o custo da utilização de cartões bancários entre o Reino Unido e a UE corre o risco de aumentar".

Os consumidores que fazem compras online verão também os custos de envio aumentar, porque as encomendas entregues no Reino Unido deixarão de ser abrangidas pelo regime de taxas de IVA reduzidas.

As empresas que negoceiam com a UE ver-se-ão igualmente confrontadas com um aumento dos seus custos, por causa das tarifas alfandegárias e de mais burocracia.

É por isso que deverão "se necessário, tomar medidas para renegociar as condições comerciais, em função de qualquer alteração nos processos e impostos alfandegários e quaisquer novas tarifas que possam aplicar-se".

Além disso, os testes de produtos realizados por entidades certificadas no Reino Unido poderão não ser reconhecidos e podem ser necessários testes adicionais efetuados por um organismo certificado na UE.

Londres adverte os clientes de todo o Espaço Económico Europeu (EEE) de que deixarão de poder recorrer aos serviços de um banco de investimento sediado no Reino Unido e de que os acordos transnacionais perderão a validade.

Os bancos podem contornar estes obstáculos instalando filiais na UE, o que muitos já começaram a fazer.

O Reino Unido abandonará a Agência Europeia do Medicamento, mas continuará a reconhecer os testes e certificações europeus para evitar duplicação de procedimentos e uma rutura da cadeia de abastecimento.

Os bancos de sangue e os fabricantes de produtos à base de sangue continuarão a cumprir as exigências da UE, ao passo que as leis europeias sobre os órgãos e tecidos serão incorporadas na lei britânica, acrescentou o Governo, segundo o qual uma saída sem acordo poderá, contudo, colocar em situação difícil os casais britânicos que recorrem a doações de esperma para procriar, já que deixarão de ter acesso aos bancos de esperma europeus.

O ministro do Brexit, Dominic Raab, frisou que o Reino Unido vai também armazenar medicamentos para seis semanas adicionais, além dos três meses dos stocks atuais.

O executivo britânico continuará a financiar os programas humanitários presentemente financiados pela UE, "em que as organizações britânicas asseguram a direção de projeto ou são os únicos executantes".

No caso do tabaco, regulamentação britânica substituirá a legislação europeia, sendo também necessário introduzir uma nova iconografia nos maços de cigarros, "uma vez que os direitos das fotos existentes são propriedade da Comissão Europeia".

Espera-se que Londres e Bruxelas alcancem um acordo antes da cimeira europeia de 18 e 19 de outubro para poderem organizar o seu divórcio, agendado para 29 de março, mas as negociações estão a arrastar-se, tendo a UE aberto a porta a um prolongamento até meados de novembro.