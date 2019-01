Lula autorizado a sair da prisão para ir ao funeral do irmão

JN Hoje às 14:55, atualizado às 15:20 Facebook

O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil autorizou o antigo presidente Lula da Silva, a cumprir pena em Curitiba, a sair da prisão para ir ao velório e funeral do irmão, que morreu na terça-feira de manhã, aos 79 anos.

Dias Toffoli autorizou ainda Lula a encontrar-se com os familiares e velar o corpo do irmão, Genival Inácio da Silva, em São Bernardo do Campo, São Paulo. No entanto, ao receber a notícia, a presidente do PT, Gleisi Hofmann, disse não haver condições para esperar por Lula, uma vez que o cortejo fúnebre já estava a sair da capela, avança a "Folha de S. Paulo".

Os advogados de Lula apresentaram ontem um pedido para que o antigo presidente pudesse viajar para São Bernardo do Campo, de forma a estar presente no funeral do irmão, num tribunal de Curitiba, sul do Brasil. Lula viu o pedido rejeito por instâncias inferiores, por "razões logísticas", mas o Supremo Tribunal reverteu agora a decisão.

Segundo o juiz Dias Toffoli, "as eventuais intercorrências apontadas no relatório policial, a meu ver, não devem obstar o cumprimento de um direito assegurado àqueles que estão submetidos a regime de cumprimento de pena, ainda que de forma parcial, vale dizer, o direito de o requerendo encontrar-se com familiares em local reservado e preestabelecido para prestar a devida solidariedade aos seus, mesmo após o sepulamento, já que não há objeção à lei".

O magistrado, que proibiu o uso de telemóveis e outros meios de comunicação externos, além da presença da imprensa, concedeu o habeas corpus para que Lula se possa encontrar exclusivamente com os seus familiares numa unidade militar da região, inclusive com a possibilidade de o corpo ser levado" à mesma, por opção da família.