Lula condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro

Lula da Silva, antigo presidente do Brasil, foi condenado, esta quarta-feira, a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, no âmbito do processo Lava Jato, que investiga se o ex-governante recebeu subornos através da recuperação de uma quinta em Atibaia.

Lula, que pode recorrer da decisão da juíza Gabriela Hardt, estava acusado de ter sido favorecido pelas construtoras OAS e Odebrecht, na recuperação de uma propriedade rural no município paulista de Atibaia.

O antigo governante do Partido dos Trabalhadores está a cumprir pena de prisão em Curitiba, desde abril, depois de ter sido condenado, também no âmbito da Lava Jato, na investigação sobre o triplex no Guarujá, São Paulo.

Nesse caso, o juiz federal Sérgio Moro, em primeira instância, deu como provado que a construtora brasileira OAS entregou ao ex-presidente Lula da Silva um apartamento no Guarujá, em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras, condenando-o a nove anos e meio de prisão. A pena foi mais tarde, em segunda instância, aumentada para 12 anos e um mês.