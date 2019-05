Luxemburgo. Diferença salarial é uma das principais queixas de discriminação

Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

No ano passado houve seis queixas de portugueses ao Centro para a Igualdade de Tratamento, organismo responsável por combater a discriminação no Luxemburgo.

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 deram entrada 126 novas queixas no Centro para a Igualdade de Tratamento (Centre pour l"Égalité de Traitement - CET, em francês). De acordo com o relatório anual, entregue na terça-feira no Parlamento, a maioria das queixas está relacionada com alegadas discriminações no local de trabalho.

Leia mais em "Contacto".