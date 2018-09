Hoje às 18:40 Facebook

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) admitem haver uma "probabilidade alta" de ser içado o o sinal 8 de tempestade tropical no território entre a madrugada e a manhã do próximo domingo devido à passagem do super tufão Mangkhut.

De acordo com as previsões daqueles serviços, o Mangkhut vai passar pelo ponto mais próximo de Macau no domingo, admitindo-se que possa "causar grande ameaça para o território e para as regiões da foz do Rio das Pérolas".

