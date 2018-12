Macron anuncia aumento de 100 euros no salário mínimo

Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Emmanuel Macron anunciou esta segunda-feira que vai pedir ao Governo que o salário mínimo aumente 100 euros a partir de 1 de janeiro, sem embargos para os empregadores.

Numa comunicação ao país a partir do Palácio do Eliseu, o presidente da França decretou um "estado de emergência económico e social" no país, numa resposta à mobilização do movimento "coletes amarelos".

"Os acontecimentos das últimas semanas em França e noutros países têm perturbado profundamente a nação. Eles ["coletes amarelos"] misturaram reivindicações legítimas e uma sequência inaceitável de violência, e quero dizer-vos que essa violência não será tolerada", disse Macron.

"Agora é preciso ter calma e a ordem deve prevalecer", alertou o líder francês, afirmando que tem havido um "comportamento inaceitável" dos manifestantes.

Esta é a "raiva do pai solteiro ou divorciado que não se pode dar ao luxo de sustentar as crianças e melhorar o seu rendimento, que não tem qualquer esperança", disse o chefe de Estado. "São pensionistas modestos que contribuíram todas as suas vidas e que muitas vezes são ajudados pelos filhos".

Depois, Macron anunciou que "o salário mínimo vai aumentar em 100 euros por mês a partir de 2019". "Queremos uma França onde possamos viver dignamente no trabalho", continuou o presidente francês, decretando "um estado de emergência económica e social" no país.