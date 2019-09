Madrasta condenada a prisão perpétua por matar Gabriel

JN Hoje às 11:35, atualizado às 12:16 Facebook

A ligação de parentesco entre Ana Julia Quezada e o enteado, de oito anos, foi um agravante da sentença. Gabriel, de oito anos, foi estrangulado. Caso emocionou Espanha.

Ana Julia Quezada, de 45 anos, foi condenada a prisão perpétua, esta segunda-feira, em Almeria, pelo homicídio de Gabriel Cruz, de oito anos, em fevereiro de 2018. É a primeira mulher condenada em Espanha com esta sentença.

"Ana Julia matou Gabriel de forma intencionada e súbita, sem possibilidade de defesa do menor", considerou o tribunal, salientando o agravante da ligação de parentesco com a vítima para condenar a arguida à pena mais grave da legislação espanhola.

Caso não haja recurso, a cidadã dominicana de 45 anos irá passar os próximos 25 anos detida até que seja possível analisar uma eventual revisão da sentença.

A arguida foi igualmente condenada por dois delitos de lesões psíquicas causados aos pais de Gabriel, por ocultar durante 12 dias que havia sido a responsável pela morte da criança, "por sufocação", e outros dois delitos contra a integridade moral dos progenitores, Patricia Ramirez e Ángel David Cruz.

Terá de pagar uma indemnização de 250 mil euros ao pai e outra de igual valor à mãe do menino. Fica proibida de se aproximar de ambos a menos de 500 metros durante 30 anos. Está ainda obrigada a pagar os gastos que o Estado teve nas operações de busca do menor, num total de 200203 euros.

Apesar de Ana Julia e Ángel David Cruz não estarem casados, ela aproveitou-se da relação de proximidade e confiança com Gabriel para atrair o menino e o matar.

Gabriel: a dor nas buscas e o choque da verdade

Gabriel desapareceu a 27 de fevereiro de 2018 na localidade de Las Hortichuelas, em Almería. Foi visto pela última vez a sair da casa da avó em direção à casa de familiares, a cerca de 100 metros. Quase sem rasto, a única pista que havia era uma camisola interior do rapaz, entregue às autoridades pela noiva do pai, Ana Julia, que a teria alegadamente encontrado durante buscas na zona, quatro dias depois do desaparecimento.

O achado da peça de roupa num local que já tinha sido batido pela Polícia colocou as atenções sobre Ana Julia, que se tornou suspeita e acabou mais tarde por ser apanhada em flagrante a transportar, na bagageira do carro, o corpo de Gabriel. A autópsia ao corpo, divulgada no dia seguinte, revelou que a criança morreu por asfixia causada por estrangulamento, logo no dia em que desapareceu.

Depois de ter sido detida, o passado da mulher começou a ser investigado pelas autoridades. Segundo o "El Espanyol", a filha de Ana Julia morreu, em 1996, ao cair de uma varanda. O caso, que na altura foi tratado como morte acidental e que estava arquivado há anos, foi reaberto.