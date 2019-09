Madrasta de Gabriel aproveitou confiança e matou-o de forma "intencionada e súbita"

Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A madrasta do rapaz espanhol de oito anos morto por estrangulamento em fevereiro do ano passado, em Almería (Espanha), e principal suspeita do homicídio, foi esta quinta-feira considerada culpada.

Ana Julia matou Gabriel e fê-lo com aleivosia (aproveitando a confiança depositada pelo enteado) e total consciência. É esse o veredito unânime do júri, formado por sete mulheres e dois homens, que há uma semana e meia julgava a dominicana de 45 anos no Tribunal Provincial de Almería, onde a acusada admitiu ter matado o rapaz, filho do então companheiro, Ángel Cruz.

"Ana Julia matou Gabriel de forma intencionada e súbita, sem possibilidade de defesa do menor", considerou o júri, que iniciou as deliberações à hora do almoço de quarta-feira e só as concluiu hoje à tarde, dando por terminado um julgamento em que foram ouvidas dezenas de testemunhas e peritos, a fim de apurar as circunstâncias da morte que sacudiu Espanha.

O júri deliberou que Ana Julia estava totalmente consciente das suas ações e que a medicação que tomava não influenciou o seu comportamento. Também foram provados os danos psicológicos infligidos aos pais da vítima. Por outro lado, foi descartado que Ana Julia tivesse premeditado o crime e aumentado de forma deliberada o sofrimento do menino, descartando o que tinha sido invocado pelo advogado da família.

O veredito coincide com a tese do Ministério Público (MP) e afasta-se apenas em parte do que pedia o advogado dos pais de Gabriel. Tanto o MP como o representante da acusação particular pediram prisão perpétua para a mulher. A defesa soliciou que os factos fossem classificados como homicídio imprudente (punido com três anos) ou homicídio doloso com atenuantes (15 anos).

Recorde o caso

Gabriel desapareceu a 27 de fevereiro de 2018 na localidade de Las Hortichuelas, em Almería. Foi visto pela última vez a sair da casa da avó em direção à casa de familiares, a cerca de 100 metros. Quase sem rasto, a única pista que havia era uma camisola interior do rapaz, entregue às autoridades pela noiva do pai, Ana Julia, que a teria alegadamente encontrado durante buscas na zona, quatro dias depois do desaparecimento.

O achado da peça de roupa num local que já tinha sido batido pela Polícia colocou as atenções sobre Ana Julia, que se tornou suspeita e acabou mais tarde por ser apanhada em flagrante a transportar, na bagageira do carro, o corpo de Gabriel. A autópsia ao corpo, divulgada no dia seguinte, revelou que a criança morreu por asfixia causada por estrangulamento, logo no dia em que desapareceu.

Depois de ter sido detida, o passado da mulher começou a ser investigado pelas autoridades. Segundo o "El Espanyol", a filha de Ana Julia morreu, em 1996, ao cair de uma varanda. O caso, que na altura foi tratado como morte acidental e que estava arquivado há anos, foi reaberto.