Madrasta de Gabriel fica em prisão preventiva

JN Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

Ana Julia Quezada, a dominicana de 43 anos que confessou ter matado o enteado de oito anos, Gabriel Cruz, na província espanhola de Almeria, vai ficar em prisão preventiva, sem fiança.

Segundo o jornal espanhol "La Vanguardia", a medida de coação foi decretada esta quinta-feira de manhã por um juiz do Tribunal de Instrução responsável pelo caso.

Gabriel desapareceu a 27 de fevereiro, quando saía da casa da avó paterna em direção à casa dos primos, na localidade de Las Hortichuelas, no município de Níjar. A 11 de março, o corpo da criança foi encontrado na bagageira da madrasta, que, esta terça-feira, confessou o crime de homicídio.

Foi entre soluços que Ana Julia contou ter encontrado o enteado na rua e ter discutido com ele, antes de o golpear na cabeça com a parte achatada de um machado, deixando a criança inconsciente. Depois, asfixiou-a, tapando-lhe nariz e boca.

A versão da dominicana coincidiu com os resultados da autópsia ao cadáver, divulgados na terça-feira, que revelaram que o rapaz morreu vítima de asfixia e que sofreu um traumatismo cranioencefálico antes de morrer.

Ana Julia contou ainda às autoridades que, depois de matar Gabriel, depositou o corpo numa vala de uma fazenda, em Rodalquilar, de onde, mais tarde o viria a retirar, para transportá-lo para outro local.

As cerimónias fúnebres de Gabriel realizaram-se na terça-feira, na capela ardente instalada junto ao Tribunal das Luzes do Conselho Provincial, em Almeria. Entre os cerca de cinco mil presentes, estiveram o Ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, e a presidente da Junta de Andaluzia, Susana Díaz.