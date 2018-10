Madrid reduz para 30 km/hora a velocidade em 80% das suas ruas

Hoje às 13:18 Facebook

A Câmara Municipal de Madrid aprovou novas regras para a mobilidade sustentável que, entre outras medidas, reduzem para 30 km por hora a velocidade em 80% das ruas da capital espanhola.

A autarquia pretende "mudar a forma como os cidadãos se relacionam com o espaço público" e procura facilitar a "mobilidade sustentável" (andar a pé ou de bicicleta) com uma série de medidas que entram em vigor nos próximos 15 dias.

O diploma prevê que todas as artérias com uma via rodoviária ou uma via em cada direção serão limitadas a 30 quilómetros por hora, as motorizadas ficam proibidas de estacionar nos passeios com menos de três metros de largura ou a menos de cinco metros de passagens para peões.

Por seu lado, as bicicletas podem virar para a direita mesmo com o semáforo vermelho, desde que seja expressamente indicado.

Nos bairros do centro da cidade onde as vias de circulação rodoviária estão ao mesmo nível da calçada a velocidade será reduzida para os 20 km por hora.

A assembleia municipal aprovou as novas medidas com os votos da esquerda (coligação Ahora Madrid e Partido Socialista Operário Espanhol) e a oposição dos partidos de direita (Partido Popular e Cidadãos).