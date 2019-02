Maduro antecipa Carnaval e anuncia bónus

Hoje às 00:20 Facebook

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, antecipou o início do Carnaval para 28 de fevereiro e anunciou o pagamento de um bónus económico carnavalesco.

"Declaro dias de feriado nacional e Carnaval a quinta-feira, 28 de fevereiro, e a sexta-feira, 01 de março, para prolongar esta festa cultural", disse Nicolás Maduro.

O presidente da Venezuela falava no Complexo Agroindustrial Ezequiel Zamora, em Yare, Los Valles del Tuy (a sul de Caracas, a capital do país), durante uma iniciativa sobre "trabalho produtivo", transmitido em simultâneo e de forma obrigatória através das rádios e televisões do país.

Nicolás Maduro anunciou ainda o pagamento de um bónus económico aos venezuelanos titulares do cartão da pátria, promovido pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo).

"O bónus do cartão da pátria deve ser pago em 27 de fevereiro, em celebração da festa de Carnaval e da cultura venezuelana", acrescentou.

O cartão da pátria foi criado no início de 2017 para melhorar a distribuição de alimentos à população através das comissões de abastecimento e produção (CLAP).