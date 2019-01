Maduro disponível para dialogar com Juan Guaidó

Hoje às 19:44 Facebook

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que, pela paz no país, está na disposição de reunir-se com o opositor Juan Guaidó, que se autoproclamou Presidente interino da Venezuela, para iniciar "um diálogo nacional".

"Estou comprometido com o diálogo nacional. Hoje, amanhã e sempre será comprometido e pronto para ir onde haja que ir. Eu, pessoalmente. Se eu tiver que ir encontrar-me com esse rapaz (...) eu vou", disse.

Nicolás Maduro falava numa conferência de imprensa no palácio presidencial de Miraflores, durante a qual se referiu ao líder opositor como "uma marioneta" ao serviço dos Estados Unidos e insistiu que a Venezuela está a enfrentar e a desarticular um golpe de Estado dirigido pelos Estados Unidos e seus aliados internacionais.

"Há um golpe de Estado mediático contra a Venezuela, uma grande campanha de desinformação e manipulação contra a revolução bolivariana, muito parecido ao acontecido em 2002", salientou, aludindo às manifestações registadas naquele ano na Venezuela nos dias 11, 12 e 13 de abril, pró e contra o regime.

Estas manifestações culminaram num golpe de Estado que afastou temporariamente o falecido líder socialista Hugo Chavez da Presidência, cargo que ocupou entre 1999 e 2013.

"Estou comprometido com o diálogo nacional. Se tiver que reunir-se com esse rapaz, com boné e capuz, no Hotel Humbold (cimo da montanha Waraira Repana, entre Caracas e o Atlântico) às três horas da manhã, fá-lo-ei, onde for e como ele quiser, com capuz ou sem roupa", acentuou.

Por outro lado, frisou que a autoproclamação de Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela foi uma violação constitucional, porque "não o fez perante um organismo ou uma instituição decente" mas numa praça pública.

Maduro referiu-se ainda à decisão de suspender relações políticas e diplomáticas com os EUA e de ter dado 72 horas para que todo o pessoal norte-americano deixasse Caracas.

"Nós temos cumprido com os acordos internacionais. Eles já procederam a retirar parte do seu pessoal. Esperamos as 72 horas, eles devem cumprir plenamente", frisou.