Maduro ordena a criação de "quadrilhas de paz" em todo o país

O presidente venezuelano ordenou, na sexta-feira, a criação de "quadrilhas de paz" em todo o país, compostas por militantes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), por milícias e pela polícia militar.

"Vamos construir quadrilhas de paz, bairro por bairro, comunidade por comunidade (...) juntamente com a Milícia Nacional Bolivariana, a Guarda do Povo (polícia militar) e o PSUV", disse Nicolás Maduro, em ocasião da celebração dos seis anos da criação do Movimento Pela Paz e a Vida (MPP).

"Façamos tudo o que houver para fazer para garantir a paz em todos os quarteirões, comunidades e bairros da Venezuela", frisou.

O presidente da Venezuela designou o governador do Estado venezuelano de Yaracuy, Júlio León Herédia, como responsável pela criação das "quadrilhas de paz". Herédia é secretário-geral do PSUV e impulsionador das Redes de Articulação e Ação Sociopolítica Venezuelanas (RAAS).

Nicolás Maduro voltou a acusar o presidente dos EUA, Donald Trump, de provocar um bloqueio económico contra o país, que está a limitar inclusive a aquisição de equipamentos desportivos, destinados ao Movimento Pela Paz e a Vida.

"Não esqueçam os danos que Donald Trump está a fazer, juntamente o seu palhaço diabólico (autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó), com as suas marionetas diabólicas", disse na mesma ocasião.