Maduro responsabiliza Trump pela violência que possa ocorrer na Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizou na segunda-feira o seu homólogo norte-americano por "qualquer violência" que venha a ocorrer no seu pais, devido à tentativa de mudança de regime promovida por Washington.

"Responsabilizo Donald Trump por qualquer violência que possa vir a ocorrer na Venezuela", disse.

Nicolás Maduro falava durante um encontro no palácio presidencial de Miraflores, com diplomatas que regressaram de diferentes sedes consulares e da embaixada venezuelana nos EUA.

"Será você, senhor Presidente Donald Trump, responsável por esta política de mudança de regime na Venezuela e o sangue que se possa derramar na Venezuela, será sangue que estará nas suas mãos, Presidente Donald Trump", disse.

Nicolás Maduro denunciou que há uma grande manipulação mundial, através dos meios televisivos dos Estados Unidos e da Europa para "apresentar uma Venezuela virtual", da qual faz parte não mostrar a realidade: as manifestações de revolucionários que o apoiam.

Por outro lado, anunciou estar pronto para iniciar um diálogo com a oposição para garantir a paz e a estabilidade do país.

"Estou pronto, uma vez mais, para onde for, iniciar uma ronda de conversações, diálogo, negociações, com toda a oposição venezuelana, com um só objetivo: a paz, o entendimento e o reconhecimento mútuo", disse.

Durante o encontro, o Presidente Nicolás Maduro pediu aos venezuelanos que continuem no rumo do trabalho, educação, do positivo e da expansão do modelo socialista, para a construção de uma estabilidade política, sólida, verdadeira e positiva.

Nesse sentido anunciou o lançamento do programa estatal "Misión Venezuela Bella" (Missão Venezuela Linda) para embelezar 62 cidades do país.