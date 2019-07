Mãe afoga os dois filhos na banheira para se vingar do marido que a deixou

Hoje às 09:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher, em Inglaterra, afogou os dois filhos bebés depois de o casamento com o pai das crianças ter terminado.

Samantha Ford, de 38 anos, matou os filhos Jack e Chloe, de 23 meses, no ano passado depois de o pai das crianças, Steven Ford, a ter deixado.

Segundo escreve a BBC, um psiquiatra explicou, em tribunal, que a mulher assassinou as duas crianças num ato de "retaliação e de vingança" contra o pai, pouco depois de este ter pedido o divórcio.

Samantha e Steven viveram durante dez anos no Qatar, levando uma vida de luxo, antes de regressar ao Reino Unido.

A mulher sempre foi contra o regresso ao país de origem e tentou convencer o marido a voltar ao país árabe. O casamento deteriorou-se e os dois separaram-se em novembro, tendo Samantha ficado a viver com os filhos numa casa alugada em Castle Drive, a cerca de 130 quilómetros de Londres.

Separação leva a depressão grave e a "crime hediondo"

Pouco depois do divórcio, Samantha passou por uma grave depressão e, de acordo com fontes judiciais, a mulher usou a Internet para procurar vários métodos de suicídio. "Ela ficou muito perturbada com a separação e não gostava da ideia de ser mãe solteira", disse, citado pela BBC, Tom Kark, procurador responsável pelo caso.

No dia 27 de dezembro, a polícia foi chamada para um acidente. Samantha tentou o suicídio, batendo contra um camião a mais de 100 km/h, conduzindo sem cinto de segurança. "Acabei de matar os meus filhos. Deixem-me morrer", disse a mulher aos agentes que chegaram ao local. "Eu mergulhei-os na banheira. Nós temos que estar juntos", disse.

"Este foi o acto mais hediondo e maldoso contra duas crianças inocentes. Não tenho dúvidas que ela fez isto para me punir", explicou o marido. A leitura da sentença está agendada para o dia 16 de agosto.

"Hoje estou de joelhos. Mas vou levantar-me novamente porque estou mais forte do que ontem", escreveu Steven no Facebook, poucos meses depois da tragédia.