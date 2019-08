Mãe alcoolizada detida em Tenerife por abandonar bebé de três meses na rua

Hoje às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher britânica de 24 anos, de férias em Tenerife, a maior das ilhas Canárias, em Espanha, foi detida por ter supostamente abandonado o filho de três meses na rua, enquanto estava alcoolizada. O bebé foi resgatado num carrinho em Adeje, no sul da ilha.

Segundo a imprensa britânica, as autoridades foram alertadas para uma discussão entre a mulher, que estaria bêbeda, e o companheiro, num restaurante, antes do suposto abandono da criança. "A Polícia Nacional Espanhola prendeu uma jovem turista estrangeira de 24 anos como autor de um crime de abandono de um menor em Adeje", disse um porta-voz daquela entidade, citada pelo jornal "Daily Mail".

"Depois de uma discussão com o parceiro, a mulher supostamente deixou o filho de três meses numa rua e, devido ao seu estado de embriaguez, não conseguia lembrar-se do lugar onde o teria deixado quando foi localizada pelos polícias e lhes perguntou onde estava o filho".

O pai da criança explicou às autoridades o que aconteceu. "Tendo em conta o sucedido e a idade do bebé, os polícias começaram a procurar a mulher e a busca terminou perto do hotel onde o casal estava hospedado". As buscas pela criança terminaram meia hora depois, quando a polícia foi informada de que um carrinho de bebé tinha sido encontrada na Avenida de Bruselas, em Adeje.

"O bebé foi encontrado em bom estado de saúde e foi devolvido ao pai", acrescentou o porta-voz da Polícia Nacional. Não ficou claro quando é que a detenção da mãe ocorreu, embora fontes tenham dito ao "Daily Mail" que a mulher compareceu no tribunal na quarta-feira. Os detalhes do julgamento ainda não foram divulgados publicamente.