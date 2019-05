Mãe continua gestação de gémeos apesar de um ter morrido

Hoje às 10:26 Facebook

Um casal brasileiro perdeu um dos gémeos durante a gravidez mas decidiu continuar com a gestação. Esta quarta-feira, o outro bebé nasceu saudável.

Patrícia e Filipe aguardavam ansiosamente a chegada dos dois gémeos, Álvaro e Caio, que durante 36 semanas dividiram o útero da mãe. Só que na 34ª semana de gestação, o casal recebeu a notícia que nenhum pai quer ouvir. Um dos meninos morreu. Ainda assim, o casal decidiu prosseguir com a gravidez para ajudar ao desenvolvimento de Álvaro, que nasceu na passada quarta-feira.

A mulher recorreu à fertilização in vitro para cumprir o sonho de ser mãe. Tudo aparentava estar a correr bem, mas na 34ª semana, o coração de Caio deixou de bater, explica o portal "G1". Apesar da morte do bebé, o casal decidiu continuar com a gravidez para ajudar ao desenvolvimento de Álvaro.

De acordo com a mãe, os primeiros sinais de que algo não estava bem com o filho terão sido negligenciados pela primeira obstetra, já que o filho apresentava nessa altura alterações cardíacas e cerebrais. Os pais procuraram então um novo médico, que lhes disse que mesmo com a morte de Caio seria possível manter a gestação de Álvaro. Como os bebés não partilhavam a mesma placenta, o risco de contaminação era reduzido.

O bebé nasceu de forma saudável, num parto normal, na passada quarta-feira. Após o nascimento, os dois foram colocados ao lado dos pais, para que estes se pudessem despedir de Caio.