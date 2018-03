Mãe de Gabriel escreve carta ao filho um mês após o crime

Hoje às 17:17 Facebook

Patricia Ramírez, mãe de Gabriel Cruz, assassinado a 27 de fevereiro pela madrasta, em Almeria, Espanha, divulgou uma carta que escreveu ao filho um mês após a sua morte. As palavras são, naturalmente, plenas de emoção.

"Hoje faz um mês que te arrancaram da Terra, um mês em que minha vida não tem descanso devido à tua ausência", lê-se na carta citada pelo jornal "La Vanguardia". Gabriel tinha oito anos quando foi estrangulado até à morte e escondido na mala do carro da noiva do pai, Ana Julia.

Patricia Ramírez lembra muitas das vivências que teve com o seu menino, assim como as mais recentes, as mais dolorosas. Os dias que passaram no desespero de não saber dele.

"E assim foi, Gabriel, procuramos-te por terra, mar e céus".

Gabriel acabaria por ser encontrado morto. Mas, entre toda a dor, a mãe viu com gratidão o facto de muitas pessoas terem deixado a rotina das suas vidas para ajudarem nas buscas. "Amaram-te tanto, que se esqueceram das suas vidas por uns dias para entregar-se a ti e ao teu sorriso eterno!".

A manifestação de apoio não se limitou aos intensos dias de buscas. Prolongou-se no tempo com muitas cartas e mensagens de apoio aos pais de Gabriel e que Patricia Ramírez não esquece: "Quero agradecer em teu nome a todo esse mar de gente, pelo seu respeito, ajuda, desinteresse e por nos ajudar a tornar a nossa vida um pouco mais fácil".

Gabriel desapareceu a 27 de fevereiro em Las Hortichuelas, Nijar, Almeria, sem deixar rasto. Foi visto pela última vez a sair da casa da avó paterna em direção à casa de um primo, a cerca de 100 metros.

O desaparecimento levou os pais, Angel Cruz e Patricia Ramirez, a fazerem apelos públicos para o conseguirem encontrar. A única pista que havia do menino era uma camisola interior encontrada pela noiva do pai, Ana Julia, durante buscas no bairro, quatro dias depois.

Ana Julia foi apanhada em flagrante a transportar o corpo de Gabriel Cruz e é agora a principal suspeita do sequestro e homicídio do rapaz.

Depois de ter sido detida, o passado da mulher começou a ser investigado pelas autoridades. Segundo o jornal "El Espanyol", a filha de Ana Julia morreu, em 1996, ao cair de uma varanda. O caso, que na altura foi tratado como morte acidental e que estava arquivado há anos, está novamente sob investigação da polícia.