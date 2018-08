Mãe deixava homens violarem filhas de 5 e 6 anos em troca de dinheiro

09 Maio 2018 às 13:00 Facebook

Morgan Summerlin, uma norte-americana do estado da Georgia, admitiu na última sexta-feira que deixou vários homens violarem as duas filhas em troca de dinheiro.

De acordo com a Fox News, a mãe, de 25 anos, deu-se como culpada de crueldade contra crianças, tráfico de pessoas para servidão sexual e por aliciar crianças com propósitos indecentes. Morgan confessou a 26 de abril e a sentença está prevista para quatro de junho.

"É difícil imaginar factos que sejam mais horríveis do que aqueles encontrados neste caso. Eu espero que as duas meninas consigam sobreviver a este abuso e crescer como adultas saudáveis", disse Paul L. Howard, Jr., procurador distrital.

Segundo as autoridades, as duas vítimas contaram a adultos em abril do ano passado que a mãe as levava a casa de homens para serem violadas em troca de dinheiro. Numa ocasião, as meninas foram levadas a casa de Richard Office, de 78 anos, que dava drogas a Morgan Summerlin. "Depois, Office deu 100 dólares (equivalente a 84.12 euros) às meninas e a mãe tirou-lhes imediatamente o dinheiro da mão", explicaram as autoridades.

Morgan publicava frequentemente no Facebook fotos das crianças como se fossem suas filhas.

A mãe levou também as filhas a casa de Alfredo Trejo. Este e Richard Office foram condenados recentemente por numerosas acusações, incluindo violação, abuso de crianças, aliciar crianças com propósitos indecentes e assédio sexual. Richard Office foi sentenciado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Já Alfredo Trejo foi sentenciado a 25 anos de prisão.

Também a avó das duas meninas, Teresa Davidson, se deu como culpada de crueldade com crianças em segundo grau, por falhar na proteção das netas, depois de elas lhe contarem que estavam a ser sexualmente abusadas. A avó foi sentenciada com cinco anos de prisão.