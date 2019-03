Mãe e filha pilotam avião da Delta e conquistam a Internet

Hoje às 01:27 Facebook

Os passageiros de um avião comercial da Delta, que partiu de Los Angeles com destino a Atlanta, nos EUA, foram surpreendidos quando descobriram que quem controlava o aparelho era uma dupla pouco comum: mãe e filha.

De acordo com o New York Post, o diretor do Campus da Universidade de Aeronáutica Embry-Riddle,John R. Watret, era um dos passageiros desse voo. Quando soube que aos comandos da aeronave estava uma mãe e uma filha, foi à cabine e tirou uma fotografia, que partilhou nas redes sociais.

"Voei com esta mãe e filha no Delta de Los Angeles para Atlanta", escreveu numa publicação que alcançou milhares de partilhas em menos de uma semana.

Wendy Rexon, a mãe, era a piloto desta viagem e a filha primogénita, Kelly Rexon, desempenhou o papel de primeira oficial. Mas as ligações desta família ao universo da aviação não se ficam por aqui. É que o pai de Wendy é um piloto reformado e o marido também voa, mas na American Airlines. Além disso, uma das outras filhas de Wendy também trabalha como piloto.