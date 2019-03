Mãe mata a filha bebé de três semanas por ciúmes do marido

Hoje às 10:53 Facebook

Uma mulher de 21 anos é a principal suspeita da morte da filha de três semanas na Ucrânia. O crime terá sido cometido por ciúmes.

Uma mãe é considerada a principal suspeita de um crime que está a chocar a Ucrânia. A mulher, cuja identidade não foi divulgada, terá degolado a própria filha, de apenas três semanas, por ciúmes do marido.

De acordo com o relatório policial, a que o jornal "Daily Mail" teve acesso, a suspeita aproveitou a ausência do companheiro, de 26 anos, que tinha ido deitar o lixo fora para matar a criança.

Quando o homem regressou ao interior da casa, na região de Rivne, encontrou a mulher com as mãos cobertas de sangue e a recém-nascida deitada sem se mexer. Confrontado com este cenário de horror, o homem ainda chamou os serviços de emergência, que quando chegaram ao local confirmaram a morte da bebé. A principal suspeita foi detida.

María Momor, a avó da criança, em declarações aos meios locais, disse que a nora estava com ciúmes da recém-nascida porque acreditava que o marido gostava mais da criança do que dela. "Eu e o meu filho amávamos muito a bebé. Esta manhã dei-lhe banho. Não posso acreditar que ela morreu", lamentou.

Aos meios locais, a avó da criança adiantou que a principal suspeita desta crime padecia de meningoencefalite, uma inflamação do cérebro que lhe provocou sérios problemas mentais.

A suspeita foi levada para a esquadra de Rivnelalast onde vai ser submetida a um exame psiquiátrico. A mulher incorre numa pena de prisão que pode ir até aos 15 anos.