Mãe portuguesa detida em Inglaterra por fugir com as duas filhas

Uma mulher, de origem portuguesa e a viver em Preston, no Reino Unido, foi detida depois de ter desaparecido com os filhos e o companheiro.

O alerta foi dado pelas autoridades no sábado, depois de duas crianças, Suria Ganhao, com quatro anos de idade, e Leticia Almond, de três meses, terem desaparecido na sexta-feira, diz o "The Guardian".

As crianças foram encontradas, na segunda-feira, em Blackpool. Sónia Duarte, de 37 anos, e Johnathan Almond, de 30 anos, foram detidos por suspeitas de nigligência infantil. Os menores não apresentavam sinais de violência.

A polícia terá sido alertada pelos vizinhos que estranharam a ausência da família, que tinha sido vista pela última vez na tarde de sexta-feira. Segundo avança o jornal "Daily Mail", a família estaria a ser acompanhada pelos serviços sociais.

A mulher é conhecida por ser consumidora de droga e o homem foi libertado da prisão há poucos dias.O casal também estava a ser acompanhado devido a conflitos conjugais.