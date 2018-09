Mãe salva filha bebé antes morrer num violento acidente no Brasil

CL Hoje às 15:16 Facebook

Foi tudo muito rápido. Apercebendo-se de que teria um fim trágico, uma mulher atirou a filha bebé que tinha ao colo para outra pessoa. Foram segundos de instinto e reação. A mãe morreu. Mas conseguiu salvar a sua menina.

Aconteceu na segunda-feira, em Fortaleza, Brasil, quando um autocarro colidiu com um camião. Thaís de Almeida, de 27 anos, foi a única vítima mortal do acidente, do qual resultaram ainda sete feridos. Nenhum, incluindo a menina de três anos, corre risco de vida. As vítimas viajavam no autocarro.

As testemunhas relataram que aquele veículo mudou de direção de forma brusca, entrando em colisão com o camião, que se encontrava temporariamente parado na faixa destinada a transportes públicos, aguardado uma oportunidade para fazer uma manobra e entrar dentro de um armazém.

Segundo as autoridades locais, o autocarro seguia a 49 quilómetros por hora numa via com velocidade máxima de 60. A parte da frente do veículo bateu na traseira do camião e ficou totalmente destruída.

O caso está agora sob investigação policial.

Thaís deixa três filhos.