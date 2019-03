Maior caverna de sal do mundo descoberta em Israel

Hoje às 18:10 Facebook

A maior gruta de sal do mundo estende-se por mais de 10 quilómetros na Caverna Malham, a sul do Mar Morto, em Israel.

Cerca de cinco quilómetros da caverna que atravessa o Monte Sodoma já haviam sido explorados durante a década de 1980. No entanto, após ser mapeada ao longo de dois anos por uma equipa de investigadores do Clube de Exploradores das Cavernas de Israel, a Malham revelou ter o dobro dos quilómetros, tornando-se na maior caverna de sal do mundo.

Este raro fenómeno geológico formou-se com a água da chuva que, ao escorrer pelas fendas da superfície, dissolve o sal e cria canais semi-horizontais ao longo do caminho que desce até ao Mar Morto. O processo intensificou-se durante os raros períodos de chuvas intensas na área onde as grutas estão localizadas que, normalmente, regista apenas 50 milímetros de chuva por ano.

As cavernas de sal tendem a existir em regiões extremamente secas, como em áreas ao redor do Mar Morto, localizado no ponto mais baixo da Terra e demasiado salgado para sustentar vida animal.

Estima-se que a caverna tenha muitos mais quilómetros para mapear. "Há mais algumas partes, especialmente nos níveis superiores, que ainda não foram investigados, ​porque são difíceis de alcançar", disse o geólogo Amos Frumkin, citado pelo The Guardian.

A Caverna de Malham reconquistou o recorde após perde-lo, em 2006, para Caverna dos Três Nus, com 685 quilómetros na ilha de Qeshm, no Irão.