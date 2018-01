Maior caverna subaquática do mundo descoberta por mergulhadores

Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de mergulhadores descobriu no leste do México a mais longa caverna subaquática do mundo, com 347 quilómetros de comprimento.

Uma caverna subaquática com 347 quilómetros de comprimento no leste do México, próxima da praia de Tulum, é a mais recente descoberta de uma equipa de mergulhadores, que acredita que esta é a maior caverna subaquática do mundo e pode ajudar a saber mais sobre a antiga civilização Maia.

O Gran Acuifero Maya é um projeto dedicado ao estudo e preservação das águas subterrâneas da península de Yucatán. Um grupo de mergulhadores e cientistas, após alguns meses de trabalho naquela região do país, descobriu que havia uma ligação entre duas cavernas, a Sac Actun, com 263 quilómetros, localizada a nordeste da cidade de Tulum, e Dos Ojos, com 83 quilómetros. A ligação entre elas perfaz assim os 347 quilómetros de comprimento, fundamentando a descoberta.

Guillermo de Anda, diretor e arqueólogo subaquático da equipa Gran Acuifero Maya e cientista do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, considera que a descoberta é "incrível".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Isso permite-nos apreciar muito mais claramente como os rituais, os locais de peregrinação e, finalmente, os grandes assentamentos pré-hispânicos que conhecemos surgiram", disse ele à Reuters.

A península de Yucatán está cheia de relíquias monumentais do povo Maia e esta extraordinária descoberta poderá ajudar a compreender o desenvolvimento da vida pré-hispânica.